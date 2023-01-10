Новости Эстонии
10.01.2023, 07:15

КАЛЬКУЛЯТОР | Двузначная или четырехзначная сумма? Подсчитайте, какую сумму пособия вы будете получать!

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

С февраля будут выплачиваться новые и увеличенные семейные пособия. Сколько вы будете получать? Предлагаем рассчитать сумму с помощью удобного калькулятора!

С февраля вступит в силу новый закон о семейных пособиях, согласно которому эстонские родители будут получать повышенные суммы поддержки от государства. Среди остальных родителей повышенные пособия получат и несколько депутатов парламента — аж 43 депутата имеют детей в возрасте до 19 лет, на которых государство будет выплачивать пособия.

На первого и второго ребенка положено по 80 евро в месяц, начиная с третьего ребенка – 100 евро в месяц. Многодетные семьи, то есть семьи с тремя-шестью детьми, получат дополнительно 650 евро пособия на многодетность.

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