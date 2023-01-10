10.01.2023, 07:15
КАЛЬКУЛЯТОР | Двузначная или четырехзначная сумма? Подсчитайте, какую сумму пособия вы будете получать!(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
С февраля будут выплачиваться новые и увеличенные семейные пособия. Сколько вы будете получать? Предлагаем рассчитать сумму с помощью удобного калькулятора!
С февраля вступит в силу новый закон о семейных пособиях, согласно которому эстонские родители будут получать повышенные суммы поддержки от государства. Среди остальных родителей повышенные пособия получат и несколько депутатов парламента — аж 43 депутата имеют детей в возрасте до 19 лет, на которых государство будет выплачивать пособия.