КАЛЬКУЛЯТОР | Двузначная или четырехзначная сумма? Подсчитайте, какую сумму пособия вы будете получать!

С февраля вступит в силу новый закон о семейных пособиях, согласно которому эстонские родители будут получать повышенные суммы поддержки от государства. Среди остальных родителей повышенные пособия получат и несколько депутатов парламента — аж 43 депутата имеют детей в возрасте до 19 лет, на которых государство будет выплачивать пособия.