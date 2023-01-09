Новости Эстонии
09.01.2023, 11:21

Тынис Лукас хочет сделать обучение гособороне обязательным предметом в школе. МВД считает, что обучать нужно и взрослых

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Тынис Лукас планирует с сентября ввести обязательное обучение гособороне на уровне средней школы.
Тынис Лукас планирует с сентября ввести обязательное обучение гособороне на уровне средней школы.
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Если предложение, подготовленное Министерством внутренних дел, получит одобрение правительства, то в ближайшие четыре года жителей Эстонии ожидает массовая волна обучения.

На сегодняшний день „здесь и сейчас“ к кризису готовы только 15 процентов жителей Эстонии. По крайней мере, это следует из опроса, проведенного Спасательным департаментом.

У министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДП) есть амбиции в течение следующих четырех лет увеличить процент готовности в несколько раз: если быть точнее, он стремится к 50 процентам. Министр заявляет, что план амбициозный, но нынешний подход в долгосрочной перспективе больше не работает. „Только информационными кампаниями мы не повысим готовность населения к кризису“, — заявил Ляэнеметс.

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