09.01.2023, 11:21
Тынис Лукас хочет сделать обучение гособороне обязательным предметом в школе. МВД считает, что обучать нужно и взрослых(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если предложение, подготовленное Министерством внутренних дел, получит одобрение правительства, то в ближайшие четыре года жителей Эстонии ожидает массовая волна обучения.
На сегодняшний день „здесь и сейчас“ к кризису готовы только 15 процентов жителей Эстонии. По крайней мере, это следует из опроса, проведенного Спасательным департаментом.