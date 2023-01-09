Тынис Лукас хочет сделать обучение гособороне обязательным предметом в школе. МВД считает, что обучать нужно и взрослых

На сегодняшний день „здесь и сейчас“ к кризис у готовы только 15 процентов жителей Эстонии. По крайней мере, это следует из опроса, проведенного Спасательным департаментом.

У министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДП) есть амбиции в течение следующих четырех лет увеличить процент готовности в несколько раз: если быть точнее, он стремится к 50 процентам. Министр заявляет, что план амбициозный, но нынешний подход в долгосрочной перспективе больше не работает. „Только информационными кампаниями мы не повысим готовность населения к кризису“, — заявил Ляэнеметс.