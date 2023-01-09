Топливо, продукты питания, автомобили: в конце прошлого года увеличился импорт товаров

В ноябре товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,7 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в ноябре составил 352 миллиона евро, что на 220 миллионов больше, чем в прошлом году.

„Импорт из стран Европейского союза увеличился на 21%, в то же время импорт из стран, не входящих в Европейский союз, сократился на 14%. На спад существенно повлияло сокращение импорта товаров и сырья из России и Белоруссии“, — сказала ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура. Доля Европейского союза в импорте увеличилась до 80%. „Другая ситуация наблюдается в экспортном потоке: в ноябре весь экспорт остался на уровне прошлого года. На это повлияло сокращение экспорта товаров эстонского производства. В то же время это было сбалансировано увеличением реэкспорта“, — добавила Эвелин Пуура.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в ноябре 2022 года была Финляндия (17% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (13%) и Швеция (10%). В Финляндию более всего экспортировались природный газ, детали машин и необработанная древесина, в Латвию — электроэнергия, природный газ и легковые автомобили, а в Швецию — коммуникационное оборудование и сборные деревянные строения. Более всего увеличился экспорт в Латвию (на 41 миллион евро), Швецию (на 15 миллионов евро) и Данию (на 14 миллионов евро). В Латвию по сравнению с прошлым годом экспортировалось больше электроэнергии, природного газа и азотного удобрения, в Швецию — коммуникационного оборудования, реек и сборных деревянных строений, в Данию — топливного масла и бобовых культур. В то же время уменьшился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 83 миллиона евро), в Гибралтар (на 34 миллиона евро), в Великобританию и Нидерланды (в оба государства на 16 миллионов евро). В Соединенные Штаты Америки ввозилось меньше коммуникационного оборудования, в остальные три страны экспортировалось меньше минерального топлива.