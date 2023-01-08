08.01.2023, 19:35
В Таллинне при пожаре погибла женщина(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Женщина погибла в воскресенье при пожаре в столичном районе Хааберсти, пишет ERR.
Сообщение в центр тревоги о пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ поступило в 17:02.
Прибывшие на место спасатели вошли в горящую квартиру и обнаружили там пострадавшую, жизнь которой медикам скорой помощи спасти не удалось.
В квартире отсутствовал дымовой датчик, пожар мог начаться от неосторожного курения.
С начала года при пожарах уже погибли 3 человека, число погибших по этой причине в прошлом году составило 49 человек.