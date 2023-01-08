В Таллинне при пожаре погибла женщина

Сообщение в центр тревоги о пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ поступило в 17:02.

Прибывшие на место спасатели вошли в горящую квартиру и обнаружили там пострадавшую, жизнь которой медикам скорой помощи спасти не удалось.

В квартире отсутствовал дымовой датчик, пожар мог начаться от неосторожного курения.

С начала года при пожарах уже погибли 3 человека, число погибших по этой причине в прошлом году составило 49 человек.