ВИДЕО | Льет как из ведра! На пароме недалеко от Хийумаа прорвало пожарную систему

Пресс-секретарь компании TS Laevad OÜ Сирле Арро сказала, что утечка была вызвана неисправностью глухой насадки спринклерной трубы, которая в настоящее время уже отремонтирована. „Уже установлена новая заглушка, и спринклерная система находится в рабочем состоянии“, - сказала Арро.

Хотя система уже отремонтирована, Арро отметила, что ремонт можно было бы провести, не нарушая график движения судов. Однако паром для ремонта все же сняли с рейса.

В настоящее время с паромом все в порядке, осталось лишь провести тщательную уборку.