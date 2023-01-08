08.01.2023, 19:51
ВИДЕО | Льет как из ведра! На пароме недалеко от Хийумаа прорвало пожарную систему
Паром Tiiu шел из Хельтермаа в Рохукюла, и в пути в потолке судна лопнула труба пожарной системы.
Пресс-секретарь компании TS Laevad OÜ Сирле Арро сказала, что утечка была вызвана неисправностью глухой насадки спринклерной трубы, которая в настоящее время уже отремонтирована. „Уже установлена новая заглушка, и спринклерная система находится в рабочем состоянии“, - сказала Арро.
Хотя система уже отремонтирована, Арро отметила, что ремонт можно было бы провести, не нарушая график движения судов. Однако паром для ремонта все же сняли с рейса.
В настоящее время с паромом все в порядке, осталось лишь провести тщательную уборку.