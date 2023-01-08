В шахматном турнире памяти Пауля Кереса победу одержал украинский гроссмейстер

7 января исполнилось 107 лет со дня рождения легенды эстонских шахмат Пауля Кереса. Как уже писал Delfi, в пятницу состоялся блиц-турнир, который выиграл украинский гроссмейстер Виталий Бернадский (рейтинг ФИДЕ в блице 2473).

Турнир по быстрым шахматам проходил два дня, всего было 11 туров. На партию каждому шахматисту давалось 15 минут с прибавлением пяти секунд после каждого хода.

Первое место с 9 очками из 11 занял другой украинский гроссмейстер Юрий Кузубов (рейтинг ФИДЕ в быстрых шахматах 2620), вторым с 8.5 очками стал молодой литовский гроссмейстер Томас Лаурушас (2492). Сразу четыре участника набрали по 8 очков, однако по лучшему дополнительному показателю бронзовая медаль досталась опытному первому номеру эстонского рейтинга гроссмейстеру Кайдо Кюлаотсу (2491).

Полную таблицу с результатами можно посмотреть по ссылке.