ФОТО | В Таллинне стартовал традиционный турнир по быстрым шахматам

Турнир, посвящённый памяти эстонского шахматиста Пауля Кереса, проводится уже в 32-й раз подряд и проходит в Таллинне, в конференц-зале гостиницы „Виру“. Призовой фонд турнира составляет 10 000 евро.

Украинец Виталий Бернадский выиграл в пятницу блиц-турнир, в котором приняли участие 14 международных гроссмейстеров из десяти разных стран, с небольшим перевесом обыграв немца Даниэля Фридмана. Оба заработали восемь очков из девяти возможных. Литовец Паулюс Пултинявичюс (7 очков) занял третье место, Яан Эльвест, представляющий Выруский шахматный клуб, — четвертое (7), а украинец Андрей Пальчук (7) - пятое.

В субботу и воскресенье, состоится турнир по быстрым шахматам, для участия в котором зарегистрировались 15 международных гроссмейстеров, а в общей сложности на турнире приняло участие около 100 человек.