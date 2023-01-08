Вирусолог: январь и февраль - самые критические месяцы. Грипп и коронавирус никуда не денутся

Варьяк рассказал Delfi, что, скорее всего, не нужно будет ждать весны, сезон гриппа обычно заканчивается в январе или феврале. В то же время он согласился с заявлением Департамента здоровья о том, что в конце января или начале февраля возможно увеличение нагрузки на больницы. „Мы, безусловно, должны соблюдать гигиенические требования“, - отметил он.