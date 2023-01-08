Новости Эстонии
08.01.2023, 20:14

Вирусолог: январь и февраль - самые критические месяцы. Грипп и коронавирус никуда не денутся

 (5)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Грипп набирает обороты - люди снова заболевают. Однако, по мнению Маргуса Варьяка, доцента вирусологии Тартуского университета и члена Научного совета, не нужно ждать до весны, пока болезнь уйдет сама, но следует помнить о гигиенических мерах предосторожности.

Варьяк рассказал Delfi, что, скорее всего, не нужно будет ждать весны, сезон гриппа обычно заканчивается в январе или феврале. В то же время он согласился с заявлением Департамента здоровья о том, что в конце января или начале февраля возможно увеличение нагрузки на больницы. „Мы, безусловно, должны соблюдать гигиенические требования“, - отметил он.

Связано ли широкое распространение гриппа с тем, что люди не моют руки тщательно - вопрос спорный, говорит вирусолог. „Грипп же приходит волнами, причем каждые несколько лет возникает более серьезная волна, - сказал он. - Это своего рода неизбежность“.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии