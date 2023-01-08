08.01.2023, 15:06
Электроэнергия на бирже на этой неделе подорожала более чем в 1,5 раза(7)
ФОТО: pixabay
Средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на этой неделе составила 104,78 евро за мегаватт-час или 10,48 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
По сравнению с минувшей неделей цена выросла на 65%, свидетельствуют данные биржевой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье, когда среднесуточная цена составила 5,57 цента за киловатт-час, а самым дорогим электричество было во вторник - 13,28 цента за киловатт-час.
На прошлой неделе электричество в среднем стоило 6,46 цента за киловатт-час, а за неделю до этого - 17,86 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.