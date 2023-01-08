Электроэнергия на бирже на этой неделе подорожала более чем в 1,5 раза

По сравнению с минувшей неделей цена выросла на 65%, свидетельствуют данные биржевой площадки.

Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье, когда среднесуточная цена составила 5,57 цента за киловатт-час, а самым дорогим электричество было во вторник - 13,28 цента за киловатт-час.

На прошлой неделе электричество в среднем стоило 6,46 цента за киловатт-час, а за неделю до этого - 17,86 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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