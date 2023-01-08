Дыра в кошельке после праздников? Пять советов, как начать год мудрее в финансовом отношении
Для многих праздники – время стресса, и в новом году приходится думать о том, как свести концы с концами. Это подходящее время, чтобы проанализировать семейные финансы, поставить цели и выработать привычки, способствующие финансовому благополучию. Но с чего начать? Институт финансов Swedbank предлагает пять советов относительно того, как начать год мудрее с финансовой точки зрения.
1. Установите цели, которые помогут вам двигаться в правильном направлении
Без чётких целей трудно добиться результатов. Поэтому ставьте цели, которые важны лично для вас, чёткие, измеримые и ограниченные по времени. Например: к 1 августа я накоплю 200 евро для поездки в отпуск на Хийумаа и буду откладывать по 25 евро каждый месяц. Конкретная цель, демонстрирующая явные преимущества, мотивирует больше, чем решение просто тратить меньше.
Цели сформулированы? Теперь мотивируйте себя и продвигайтесь к ним. Например, запишите их и постоянно помните о них. Вы также можете использовать методы воображения, например, нарисовать таблицу мечты. Поговорите о своих планах с близкими, чтобы они тоже могли вдохновлять вас. Кстати, если вы разделите большие цели на более мелкие, вам будет легче продвигаться к ним.
2. Определите, куда уходят деньги
Многие семьи подсчитывают свои финансы по памяти. Однако трудно точно сказать, сколько денег было потрачено и на что. Бюджет может помочь уточнить расходы. Используйте компьютерную программу (например, Excel), планировщик денег из вашего интернет-банка, мобильное приложение или блокнот для записи и анализа своих расходов. Хорошей идеей является составление семейного бюджета на ежемесячной основе, поскольку ваша зарплата, коммунальные платежи, ипотека и счета за мобильный телефон обычно оплачиваются ежемесячно.
Начните с того, что вспомните свои доходы и расходы за последний месяц. Запишите, сколько вы заработали и сколько потратили. Затем более серьезно рассмотрите основные расходы и подумайте, были ли они оправданы или есть более экономичные альтернативы.
После того, как вы записали расходы за прошлый месяц, приступайте к работе над бюджетом на следующий месяц: запишите свои доходы и спланируйте расходы в соответствии с ними. Затем установите лимиты для каждой категории расходов и постарайтесь их придерживаться.
3. Пересмотрите свою продуктовую корзину
Расходы на питание составляют очень большую часть семейного бюджета – в среднем на них приходится четверть расходов. С ростом цен на продукты питания их можно отслеживать более тщательно, поскольку изменение выбора может сэкономить значительные суммы денег.
Часто ли вы совершаете импульсивные покупки после работы? Попробуйте для начала составить список покупок и придерживаться его, чтобы в итоге в вашей корзине не оказалось ненужных товаров. Если вы хотите сделать ещё один шаг вперёд, составьте меню на неделю. Таким образом, вам не придётся беспокоиться о том, что приготовить на ужин, и вы сэкономите много времени.
Кстати, исследования показывают, что когда вы заходите в незнакомый магазин, то скорее всего в корзине окажется и то, что вы изначально не собирались покупать. Поэтому предпочитайте делать покупки в одном и том же магазине, где вы лучше ориентируетесь.
4. Формируйте полезные привычки
Проанализируйте своё финансовое поведение и пересмотрите привычки, которые создают слишком большую нагрузку на ваш кошелёк. Затем постарайтесь сократить их количество и постепенно заменить полезными привычками.
Свяжите их с повседневной деятельностью, чтобы привыкнуть к изменениям самостоятельно. Например, каждый раз, когда вы покупаете что-то импульсивно, кладите такую же сумму на свой сберегательный счёт. Это выгодно вдвойне – вы начнёте серьёзнее относиться к необходимости каждой покупки, а ваш сберегательный счёт будет расти.
5. Сосредоточьтесь на создании финансового резерва
Финансовый резерв придаст вам уверенность в том, что вы сможете справиться, даже если ваши доходы упадут или расходы неожиданно увеличатся. Резерв стоит создать, даже если вы может откладывать лишь небольшие суммы. Храните резервные деньги отдельно от тех, которые вы планируете потратить.