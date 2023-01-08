Дыра в кошельке после праздников? Пять советов, как начать год мудрее в финансовом отношении

1. Установите цели, которые помогут вам двигаться в правильном направлении

Без чётких целей трудно добиться результатов. Поэтому ставьте цели, которые важны лично для вас, чёткие, измеримые и ограниченные по времени. Например: к 1 августа я накоплю 200 евро для поездки в отпуск на Хийумаа и буду откладывать по 25 евро каждый месяц. Конкретная цель, демонстрирующая явные преимущества, мотивирует больше, чем решение просто тратить меньше.

Цели сформулированы? Теперь мотивируйте себя и продвигайтесь к ним. Например, запишите их и постоянно помните о них. Вы также можете использовать методы воображения, например, нарисовать таблицу мечты. Поговорите о своих планах с близкими, чтобы они тоже могли вдохновлять вас. Кстати, если вы разделите большие цели на более мелкие, вам будет легче продвигаться к ним.

2. Определите, куда уходят деньги

Многие семьи подсчитывают свои финансы по памяти. Однако трудно точно сказать, сколько денег было потрачено и на что. Бюджет может помочь уточнить расходы. Используйте компьютерную программу (например, Excel), планировщик денег из вашего интернет-банка, мобильное приложение или блокнот для записи и анализа своих расходов. Хорошей идеей является составление семейного бюджета на ежемесячной основе, поскольку ваша зарплата, коммунальные платежи, ипотека и счета за мобильный телефон обычно оплачиваются ежемесячно.

Начните с того, что вспомните свои доходы и расходы за последний месяц. Запишите, сколько вы заработали и сколько потратили. Затем более серьезно рассмотрите основные расходы и подумайте, были ли они оправданы или есть более экономичные альтернативы.

После того, как вы записали расходы за прошлый месяц, приступайте к работе над бюджетом на следующий месяц: запишите свои доходы и спланируйте расходы в соответствии с ними. Затем установите лимиты для каждой категории расходов и постарайтесь их придерживаться.

3. Пересмотрите свою продуктовую корзину