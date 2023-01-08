В Таллинне праздничные елки переработают в зеленую энергию

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, рождественские ели являются замечательным сырьем для древесной щепы. „В этом году ёлки вновь будут преобразованы в тепло в таллиннских домах и, конечно, мы и впредь продолжим эту традицию. Призываю всех сдать ёлки в специальные пункты приема, чтобы они не портили городской пейзаж. Если это невозможно, можно заказать вывоз ёлок у предприятия, оказывающего услугу вывоза отходов в вашем районе, - сказал Вимм. – Обращаю внимание, что ёлки должны быть без упаковки и игрушек, только тогда их можно будет направить на переработку“.

На переработку будут направлены собранные во всех районах города ёлки, большая часть из них будет использована предприятием Utilitas. „Изготовление древесной щепы из старых ёлок и производство из них биотоплива позволяет произвести из этого сырья максимальное количество энергии на станциях Utilitas, - отметил член правления Таллиннского отделения энергетического концерна Utilitas Янек Трумси. – От сжигания щепы будет получена электроэнергия, остаточное тепло от этого процесса будет направлено на отопление домов жителей города через сеть центрального отопления – таким образом энергия используется на 100%, а ёлки перерабатываются в полном объеме“.

Список адресов пунктов приема ёлок, а также период их работы указаны на городской странице . Старые натуральные рождественские ёлки считаются отходами и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у вас нет личного транспорта, то проще всего заказать услугу вывоза ёлки у предприятия, которое занимается вывозом мусора в вашем районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру.