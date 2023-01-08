Новости Эстонии
08.01.2023, 14:22

На территории, выделенной для полигона в Нурсипалу, находятся ценные средневековые артефакты

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В Нурсипалу могут начаться археологические раскопки
В Нурсипалу могут начаться археологические раскопки
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Будут ли возможные находки еще больше замедлять работы по расширению полигона в Нурсипалу?

Расширение полигона Нурсипалу началось не лучшим образом, пишет Eesti Päevaleht. Запланированное расширение оставит без крова 21 семью, так как полигон планируется расширить примерно до 10 000 гектаров. Однако это не единственное препятствие, оказывается, на территории, где Минобороны хочет расширить тренировочный полигон, могут находиться древние артефакты, представляющие историческую ценность.

Ану Лиллак, советник Департамента защиты памятников старины, пояснила, что на расширенной территории останутся археологический памятник, „гробовой камень“, связанный с народным преданием, и историческая природная святыня Юммаляте.

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