08.01.2023, 14:22
На территории, выделенной для полигона в Нурсипалу, находятся ценные средневековые артефакты(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Будут ли возможные находки еще больше замедлять работы по расширению полигона в Нурсипалу?
Расширение полигона Нурсипалу началось не лучшим образом, пишет Eesti Päevaleht. Запланированное расширение оставит без крова 21 семью, так как полигон планируется расширить примерно до 10 000 гектаров. Однако это не единственное препятствие, оказывается, на территории, где Минобороны хочет расширить тренировочный полигон, могут находиться древние артефакты, представляющие историческую ценность.