08.01.2023, 10:21
ГРАФИКИ | Рост цен на самом деле оказался еще более резким, чем показывали последние данные(9)
ФОТО: | Shutterstock
Два года - это много или мало? Зависит от контекста. Глядя на рост цен, мы с горечью понимаем, насколько все подорожало по сравнению с концом 2020 года. Правда, есть одна область, где цены снижались и в 2021, и в 2022 году.
Давайте вспомним, что 2020 год стал годом, когда коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Это было не так давно, не правда ли? К концу года, с которым проводится сравнение, мы уже знали о вирусе гораздо больше. Поэтому при рассмотрении вопроса о повышении цен мы взяли последние два года. И вот что обнаружили.