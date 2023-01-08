Экономика
08.01.2023, 10:21

ГРАФИКИ | Рост цен на самом деле оказался еще более резким, чем показывали последние данные

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За два года цены выросли невероятно.
За два года цены выросли невероятно.
ФОТО: NVS my world | Shutterstock

Два года - это много или мало? Зависит от контекста. Глядя на рост цен, мы с горечью понимаем, насколько все подорожало по сравнению с концом 2020 года. Правда, есть одна область, где цены снижались и в 2021, и в 2022 году.

Давайте вспомним, что 2020 год стал годом, когда коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Это было не так давно, не правда ли? К концу года, с которым проводится сравнение, мы уже знали о вирусе гораздо больше. Поэтому при рассмотрении вопроса о повышении цен мы взяли последние два года. И вот что обнаружили.

Годовая инфляция в течение всего 2022 года была ужасной. Не хочется об этом говорить, но такого года роста цен у нас не было уже давно. Декабрь был единственным месяцем, в котором и в 2021, и в 2022 годах наблюдался двузначный в процентном отношении рост цен. За два года рост цен в рождественский месяц составил 29,8%. В последние шесть месяцев он составляет около 30%. Просто кошмар.

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