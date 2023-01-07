Бахмут: 60 процентов города в руинах

Многие эксперты обращают внимание на то, что для российской армии вопрос взятия Бахмута - вопрос престижа, имеющий скорее символическое, нежели стратегическое значение. В декабре в интервью DW австрийский эксперт по военно-политическим вопросам, экс-глава Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Австрии генерал Вальтер Файхтингер (Walter Feichtinger) пояснил, что „российская армия хочет продемонстрировать, что ее положение позволяет ей - если она приложит соответствующие усилия и будет готова на жертвы - завоевать все территории, которые она сочтет необходимым“.

Кровопролитные бои за Бахмут в Донецкой области, особенно усилившиеся с 1 августа 2022 года, продолжаются уже много месяцев. Этот город сегодня считают самой горячей точкой на всей линии фронта. Потери ВСУ и российской армии, судя по появляющимся в интернете видео, настолько высоки, что и в Украине, и в РФ битву за Бахмут называют „мясорубкой“. Значительная часть жилищного фонда города как и инфраструктура практически полностью разрушены российскими ударами, но войска РФ и ЧВК „Вагнер“ продолжают атаковать Бахмут.

3 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что самым сложным участком на сегодня остается ситуация в треугольнике Соледар-Бахмут-Майорск. „Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление“, - отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что серия неудач войск РФ на Бахмутском направлении и в целом в Донбасс е служит существенному ослаблению российских сил. „Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году - а наши защитники снова демонстрируют успехи“, - отметил он.

Город Бахмут (ранее Артемовск. - Ред.) в Донецкой области, в котором до начала полномасштабного вторжения России проживало более 70 тысяч жителей, ныне разрушен на 60 процентов. Об этом в четверг, 5 января, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. „Какие бы попытки войти в город ни делал враг, он не продвигается. Какие бы он ни делал продвижения, он был отброшен на прежние позиции, то есть за пределы города. На самом деле они сейчас находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям личного состава“, - прокомментировал Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

Пригожин признает проблемы в Бахмуте

Украинский военный журналист Юрий Бутусов в декабре в разговоре с DW отметил, что, несмотря на значительные ресурсы, брошенные Россией на захват Бахмута, усилия принесли мало результатов. „Большие проблемы у них с восстановлением артиллерийских стволов, нет такого количества у них боеприпасов, уничтожена большая часть новой бронетехники, которую они теперь не могут восстановить. Поэтому россияне также сделали ставку на пехотную войну“, - отметил он.

Таковое положение дел вынужден признать и основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин. „Вагнеровцы“ особенно активно задействованы на данном направлении. В частности, в видео с Пригожиным, обнародованным 3 января, он заявил, что наступательная операция российских сил возле Бахмута изнурительна, потому как каждый дом в городе это „крепость“, а украинские военные держат оборонные рубежи каждые „10 метров“.

В анализе американского Института изучения войны (ISW) по этому поводу отмечается, что данное признание - важный перелом. „Пригожин впервые представил силы „Вагнера“ в Бахмуте как фактически не преуспевшие. Ранее в октябре 2022-го он заявлял, что ЧВК „Вагнер“ в районе Бахмута продвигается на 100-200 метров в сутки“, - обращают внимание аналитики.

В ISW считают, что такими заявлениями предположительно создаются информационные условия для того, чтобы обвинить Минобороны РФ или военную промышленность в том, что российским силам и наемникам не удалось захватить Бахмут.

По данным британской разведки, российские наступательные операции в данном районе сейчас ведутся на уровне взвода или подразделения. „Маловероятно, что Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели“, - прогнозируют разведчики. Впрочем, уже в заявлении 5 января Пригожин подчеркнул, что ЧВК „Вагнер“ „успешно справляется“ с ситуацией в Бахмуте, где „одна армия должна уничтожить другую“.

Белый дом: интерес Пригожина к Бахмуту обусловлен финансовыми мотивами

Между тем, администрация США полагает, что интерес Пригожина к бахмутскому району не случаен - он стремится взять под контроль соляные и гипсовые шахты, сообщило в четверг, 5 января, агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

У Вашингтона есть основания считать, что „одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами“, заявил собеседник агентства. Рядом с Бахмутом расположено, в частности, самое крупное соляное месторождение в Европе - Артемовское, площадь которого составляет 179 квадратных километров.

В октябре США обвинили ЧВК „Вагнер“ в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кремль в сговоре с военной хунтой Судана тайно вывозит золото, добытое в этой стране под наблюдением российских наемников.