ПОГОДА | Морозные выходные до -20°C, на неделе очередная оттепель и 0°C

В субботу (7.01) мы находимся на границе западного циклона и антициклона за Чудским озером. Погода ожидается без осадков. Ветер будет умеренным на материке, на островах и западном побережье сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7°C на островах до -13...-18°C на материке, понижаясь до -20°C при ясном небе. Днем температура воздуха будет составлять от -5...-7°C на островах до -10...-15°C на материковой части страны.

В воскресенье (8.01) будет преобладать высокое давление, будет по-прежнему пасмурно, сильных осадков не ожидается. Однако влияние циклона с запада усилится, и южные и юго-восточные ветры также станут мощнее. Температурный фон изменится незначительно, ночью по-прежнему будет трескучий мороз, днем показания термометров немного поднимутся, на островах и западном побережье будет 0...-5°C, на материке -6...-12°C, но из-за усиливающихся ветров, по ощущениям будет холодно.

В понедельник (9.01) продолжится противостояние высокого и низкого давления, и ветры останутся очень сильными. Ночью в западную Эстонию придут снежные облака, а днем они распространятся на материковую часть страны. Морозы немного отступят, но из-за очень сильных юго-восточных ветров погода будет очень сухой. Ночью минимальная температура составит около -5°C на островах и западном побережье, -7...-12°C на материке, днем минимальная температура будет составлять от 0...-3°C на островах до -4...-9°C на материке.

Во вторник (10.01) более влажная воздушная масса будет перемещаться вдоль края области низкого давления. Ожидаются сильные юго-восточные ветры. В Западной Эстонии временами снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит -3...-8°C на материке, -2...+1°C на островах. В течение дня в восточной части Эстонии будет идти снег, а в других местах - мокрый снег и дождь. Ветер немного ослабнет. Ночью температура воздуха составит 0...-6°C, утром поднимется выше 0°C, а днем будет колебаться в пределах -1...+3°C.