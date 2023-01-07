С 7 января можно выходить на лёд Чудского озера

Запрещен выход на лед на участке между деревней Смольница и рекой Нарва. Также следует избегать приближения к устьям рек Выханду и Ранна-Пунгерья и к острову Салусаар ближе, чем на 200 метров. Также следует соблюдать осторожность при выходе из юго-восточной части острова Пийриссаар, так как в этих местах лед может быть тонким.