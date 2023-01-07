Новости Эстонии
07.01.2023, 08:08

С 7 января можно выходить на лёд Чудского озера

 (1)
Чудское озеро в прошлом году
Чудское озеро в прошлом году
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что с 7 января пограничная служба разрешает пеший выход на лёд на всей протяженности Чудского озера, но максимально на два километра от берега.

Запрещен выход на лед на участке между деревней Смольница и рекой Нарва. Также следует избегать приближения к устьям рек Выханду и Ранна-Пунгерья и к острову Салусаар ближе, чем на 200 метров. Также следует соблюдать осторожность при выходе из юго-восточной части острова Пийриссаар, так как в этих местах лед может быть тонким.

На внедорожниках разрешается выезжать на лёд:

  • Псковского и Теплого озера

Пешим ходом разрешается выходить на лёд:

  • Чудского озера

  • озера Ванику

  • озера Пабра

  • озера Крийва

Запрещается выходить на лёд следующих приграничных водоёмов как пешком, так и на внедорожниках:

  • Нарвского водохранилища

  • озера Паттина

  • реки Нарва

С текущей ледовой обстановкой можно ознакомиться на сайте Департамента полиции и пограничной охраны.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии