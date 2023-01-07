С 7 января можно выходить на лёд Чудского озера(1)
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что с 7 января пограничная служба разрешает пеший выход на лёд на всей протяженности Чудского озера, но максимально на два километра от берега.
Запрещен выход на лед на участке между деревней Смольница и рекой Нарва. Также следует избегать приближения к устьям рек Выханду и Ранна-Пунгерья и к острову Салусаар ближе, чем на 200 метров. Также следует соблюдать осторожность при выходе из юго-восточной части острова Пийриссаар, так как в этих местах лед может быть тонким.
На внедорожниках разрешается выезжать на лёд:
Псковского и Теплого озера
Пешим ходом разрешается выходить на лёд:
Чудского озера
озера Ванику
озера Пабра
озера Крийва
Запрещается выходить на лёд следующих приграничных водоёмов как пешком, так и на внедорожниках:
Нарвского водохранилища
озера Паттина
реки Нарва
С текущей ледовой обстановкой можно ознакомиться на сайте Департамента полиции и пограничной охраны.