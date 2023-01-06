Ханно Певкур: надеюсь, все политические силы понимают, что 3% ВВП на оборону - это минимум

„Эстония будет гораздо лучше защищена“, - сказал Певкур и добавил, что система HIMARS показала себя в Украине как очень эффективное и точное оружие.

Какие имеются в обороноспособности Эстонии пробелы, которые нужно еще заполнить? „Как с эстонским государством, так и с его обороной - они никогда не будут полностью готовы“.

Певкур отметил, что в этом году на оборону будет потрачено 1,2 млрд евро, за эти деньги будет усилен целый ряд позиций. „В дальнейшем - совершенствование тех же систем, прежде всего дальнего радиуса действия, но, конечно, нам нужно и много более мелких устройств, таких как приборы ночного видения. Еще - удвоение состава Кайтселийта за счет территориальной обороны. Есть куда развиваться“, - сказал министр.

Певкур выразил надежду, что все политические силы понимают, что три процента валового внутреннего продукта (ВВП) на оборонные расходы - не потолок, а лишь нижний предел.