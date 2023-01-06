Генерал-майор Стивен Дж. Мараниан: HIMARS - большой шаг вперед в защите Эстонии

По словам высокопоставленного американского военного, в США приложили немало сил, чтобы справиться с резко возросшим спросом на эти системы.

Как влияет HIMARS на то, что происходит на поле боя?

Система HIMARS очень эффективна с точки зрения дальности стрельбы, поражающей силы и мобильности. Она может выйти на позицию для стрельбы и покинуть ее в течение нескольких минут. В работе с ней используются очень точные боеприпасы, благодаря чему можно избежать неоправданного ущерба. По этим причинам она в целом меняет картину на современном поле боя.

Что она означает конкретно для защиты Эстонии?

Это большой вклад в развитие дальнобойной артиллерии. Более того, Латвия и Литва также покупают HIMARS, и другие тоже. С точки зрения защиты Эстонии важно развитие возможностей всего блока НАТО. Тридцать, а вскоре надеемся - 32 страны - будут участвовать в защите Эстонии.

Производитель успевает за спросом?

Об этом все спрашивают. В США для этого прикладывают много усилий. Для производителя это напряженное время, потому что спрос на самом деле высокий.