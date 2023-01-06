ФОТО И ВИДЕО | Силы обороны Эстонии продемонстрировали возможности ракетной системы HIMARS

„Вы уже знаете, что Эстония приобрела дальнобойные комплексы HIMARS, поставки будут завершены в ближайшие годы. По этой причине я вдвойне рад тому, что оснащенное этими системами американское подразделение уже находится здесь с целью укрепления восточного фланга НАТО“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.

„HIMARS считается самой современной дальнобойной артиллерийской системой в мире. Постановка на вооружение этого комплекса значительно усилит нашу огневую мощь и изменит стратегическую обстановку“. – отметил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

По его словам, переброска американских HIMARS позволит изучить и отработать применение комплекса в условиях Эстонии: „Для нас важно, что подразделения нашего ключевого союзника – США – ознакомились с местным ландшафтом и процедурами наших войск для улучшения операционной готовности“.

„Для меня большая честь присутствовать на мероприятии, которое приурочено закупке комплексов HIMARS. Эстония – великолепный союзник, который в очередной раз доказал приверженность принципам коллективной защиты. Оказанная вами гуманитарная и военная помощь Украине заслуживает похвалы. США горды тем, что помогают вам в приобретении современных дальнобойных комплексов. Они еще сильнее повысят огневую мощь Сил обороны и позволят эффективнее защищать не только Эстонию, но и весь альянс“, – сказал начальник 56-го артиллерийского командования Армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) генерал-майор Стивен Дж. Мараниан.

В декабре прошлого года Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) заключил с Агенством сотрудничества в области безопасности США (DCSA) соглашение о закупке РСЗО M142 HIMARS производства американского концерна Lockheed Martin. Общая стоимость контракта превышает 200 млн долларов – это самая большая инвестиция в оборону Эстонии. В эту цену входят шесть пусковых установок с боеприпасами, средства связи, обучение, логистика и обслуживание систем на протяжении всего срока эксплуатации.