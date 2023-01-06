ФОТО И ВИДЕО | Силы обороны Эстонии продемонстрировали возможности ракетной системы HIMARS(43)
Сегодня в воинской части Тапа состоялась демонстрация возможностей реактивной системы залпового (РСЗО) огня HIMARS. Американские комплексы поступят на вооружение Сил обороны в 2024 году.
„Вы уже знаете, что Эстония приобрела дальнобойные комплексы HIMARS, поставки будут завершены в ближайшие годы. По этой причине я вдвойне рад тому, что оснащенное этими системами американское подразделение уже находится здесь с целью укрепления восточного фланга НАТО“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.
„HIMARS считается самой современной дальнобойной артиллерийской системой в мире. Постановка на вооружение этого комплекса значительно усилит нашу огневую мощь и изменит стратегическую обстановку“. – отметил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.
По его словам, переброска американских HIMARS позволит изучить и отработать применение комплекса в условиях Эстонии: „Для нас важно, что подразделения нашего ключевого союзника – США – ознакомились с местным ландшафтом и процедурами наших войск для улучшения операционной готовности“.
„Для меня большая честь присутствовать на мероприятии, которое приурочено закупке комплексов HIMARS. Эстония – великолепный союзник, который в очередной раз доказал приверженность принципам коллективной защиты. Оказанная вами гуманитарная и военная помощь Украине заслуживает похвалы. США горды тем, что помогают вам в приобретении современных дальнобойных комплексов. Они еще сильнее повысят огневую мощь Сил обороны и позволят эффективнее защищать не только Эстонию, но и весь альянс“, – сказал начальник 56-го артиллерийского командования Армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) генерал-майор Стивен Дж. Мараниан.
В декабре прошлого года Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) заключил с Агенством сотрудничества в области безопасности США (DCSA) соглашение о закупке РСЗО M142 HIMARS производства американского концерна Lockheed Martin. Общая стоимость контракта превышает 200 млн долларов – это самая большая инвестиция в оборону Эстонии. В эту цену входят шесть пусковых установок с боеприпасами, средства связи, обучение, логистика и обслуживание систем на протяжении всего срока эксплуатации.
Контракт предполагает поставку ракет с дальностью стрельбы 70-300 километров. Помимо Эстонии HIMARS также приобретут Латвия и Литва.
Тактико-технические характеристики M142 HIMARS:
• Масса: 16250 кг
• Длина: 7 м
• Ширина: 2,4 м
• Высота: 3,2 м
• Экипаж: 3 челвоека
• Макимальная скорость: 85 км/ч
• Запас хода: 480 км
• Готовность к открытию огня с марша: 2 минуты
• Дальность стрельбы: в зависимости от боеприпасов 70-300 км
• Возможность стрельбы ракетами нового поколения PrSM на 499 км