Цена на природный газ упала до уровня 2021 года. Однако это все равно не снизит цены на отопление

Глава столичного отопительного предприятия Utilitas Роберт Китт говорит, что более 2/3 тепла, потребляемого клиентами Utilitas, производится из древесной щепы или является отработанным теплом. „Во время пикового потребления мы также используем природный газ, а в этот отопительный сезон резервируем жидкое топливо, такое как сланцевое масло и дизельное топливо. В этом сезоне мы минимально использовали природный газ, так как была крайне высокая неопределенность с его поставками. Она, вероятно, сохранится и в новом году“, — говорит Китт. В последний раз цены на отопление помещений в Таллинне и Маарду поднимали в феврале прошлого года - до 97,15 евро за мегаватт-час плюс НДС. „Благодаря замене газа резервным топливом нам удалось избежать очередного повышения цен в начале отопительного сезона“, — отмечает он.