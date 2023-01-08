Люди во время снежного шторма были без света, но счетчик показал потребление. Почему?

Один из пользователей выразил в Facebook свое недовольство тем, что во время недавнего шторма Биргит остался без света с утра 8 декабря, а подача электроэнергии была возобновлена спустя несколько дней - 13 декабря. Однако в его графике потребления электроэнергии ноль стоит только в один день - 10 декабря.

Автор заметил, что такое случалось и раньше, но они тогда закрывали на это глаза.

Еще один комментатор сообщил, что хотя в целом потребление оставалось тем же, объем потребленной электроэнергии увеличился. О той же проблеме сообщили и другие люди. Чем обусловлена такая ситуация, ошибкой в счете?