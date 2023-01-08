08.01.2023, 09:23
Люди во время снежного шторма были без света, но счетчик показал потребление. Почему?(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если произошло обесточивание, то потребления электроэнергии быть не должно. Однако люди в социальных сетях жалуются, что в графике их потребления значится, что расход электричества был и при отключении света, пишет Ärileht.
Один из пользователей выразил в Facebook свое недовольство тем, что во время недавнего шторма Биргит остался без света с утра 8 декабря, а подача электроэнергии была возобновлена спустя несколько дней - 13 декабря. Однако в его графике потребления электроэнергии ноль стоит только в один день - 10 декабря.
Автор заметил, что такое случалось и раньше, но они тогда закрывали на это глаза.