Министерство образования предлагает русскоязычным школам участвовать в пилотном проекте „Школа знаний“

Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что в соответствии с планом действий по переходу на эстоноязычное обучение важно предоставить консультации и поддержку тем школам, которые в этом нуждаются. „В декабре я утвердил план действий на переходный период, который включает в себя сроки и бюджет, и предусматривает, среди прочего, многостороннюю поддержку вовлеченных сторон. Это включает в себя создание и внедрение моделей организации и методологии школы, - сказал Лукас. - Эти модели могут быть использованы при переходе на обучение на эстонском языке, особенно в тех школах, которые нуждаются в большей поддержке извне.“

Заявки на участие в проекте могут подавать общеобразовательные школы, в которых у не менее 75% учеников родной язык не эстонский, а коллектив школы готов работать вместе, чтобы найти решения для поддержки обучения этих учеников в школе.

Нарвская гимназия станет первой школой, участвующей в разработке и испытании научно обоснованной школьной модели, которая поддержит обучение учеников, чей родной язык не является эстонским. Директор Нарвской гимназии и руководитель пилотной группы Тейви Габриэль сказала, что длинное название проекта можно кратко описать как „Школа знаний“ (Teadmuskool).

„Нарвская гимназия проведет пилотный проект „Школа знаний“ в гимназических классах. Мы хотим найти единомышленников и команды энтузиастов из общеобразовательных школ, которые видят необходимость комплексного подхода к поддержке учеников с родным языком, отличным от эстонского, - сказала Габриэль. - Мы ждем заявки от школ с коллективами, которые мотивированы, готовы поделиться своим собственным опытом, а также проблемами, и стать первыми школами, которые внесут в работу изменения, основанные на практике. Они будут создавать новую модель школы в сотрудничестве с другими участниками проекта“.