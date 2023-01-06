Министерство образования предлагает русскоязычным школам участвовать в пилотном проекте „Школа знаний“(5)
Министерство образования и науки проводит конкурс для поиска общеобразовательных школ, которые при поддержке экспертов хотят опробовать модель школы для учащихся с родным языком, отличным от эстонского. Проект начнется в следующем, 2023/2024 учебном году.
Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что в соответствии с планом действий по переходу на эстоноязычное обучение важно предоставить консультации и поддержку тем школам, которые в этом нуждаются. „В декабре я утвердил план действий на переходный период, который включает в себя сроки и бюджет, и предусматривает, среди прочего, многостороннюю поддержку вовлеченных сторон. Это включает в себя создание и внедрение моделей организации и методологии школы, - сказал Лукас. - Эти модели могут быть использованы при переходе на обучение на эстонском языке, особенно в тех школах, которые нуждаются в большей поддержке извне.“
Заявки на участие в проекте могут подавать общеобразовательные школы, в которых у не менее 75% учеников родной язык не эстонский, а коллектив школы готов работать вместе, чтобы найти решения для поддержки обучения этих учеников в школе.
Нарвская гимназия станет первой школой, участвующей в разработке и испытании научно обоснованной школьной модели, которая поддержит обучение учеников, чей родной язык не является эстонским. Директор Нарвской гимназии и руководитель пилотной группы Тейви Габриэль сказала, что длинное название проекта можно кратко описать как „Школа знаний“ (Teadmuskool).
„Нарвская гимназия проведет пилотный проект „Школа знаний“ в гимназических классах. Мы хотим найти единомышленников и команды энтузиастов из общеобразовательных школ, которые видят необходимость комплексного подхода к поддержке учеников с родным языком, отличным от эстонского, - сказала Габриэль. - Мы ждем заявки от школ с коллективами, которые мотивированы, готовы поделиться своим собственным опытом, а также проблемами, и стать первыми школами, которые внесут в работу изменения, основанные на практике. Они будут создавать новую модель школы в сотрудничестве с другими участниками проекта“.
Цель проекта „Школа знаний“ - планомерно решать вопросы формирования идентичности на уровне школьного сообщества, поддерживать основные психологические потребности учащихся и их способность учиться, поддерживать их способность продолжать обучение на эстонском языке и использовать эстонский язык в различных жизненных ситуациях, при этом сохраняя в учебной программе возможности для развития родного языка.
Подать заявку на участие в пилотном проекте можно до 31 января. Чтобы подать заявку, школа должна представить заявление, а также сопроводительное письмо с описанием проблем, с которыми сталкивается школа при поддержке учащихся с родным языком, отличным от эстонского. Пилотный проект продлится до 2026 года.