С понедельника расширяется список запрещенных к ввозу в Эстонию товаров из России(67)
9 января заканчивается переходный период для санкций, введенных Европейским союзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, с понедельника их ввоз в Европейский союз будет запрещен.
„С 9 января переходный период закончится и для тех санкционных товаров, контракты на поставку которых были заключены до 7 октября. С понедельника ввоз ряда потребительских товаров из России, включая косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и пр., как частными, так и юридическими лицами, будет запрещен“, - сказала Пирет Тинкус, руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента.
Налогово-таможенный департамент просит всех пассажиров перед пересечением границы внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку запрещенные предметы должны быть возвращены или от них следует отказаться, или они будут конфискованы.
Например, к запрещенным товарам относятся:
· сигары, сигариллы, сигареты;
· продукция из железа и стали;
· косметика и средства по уходу за волосами (например, шампуни);
· средства по уходу за полостью рта (например, зубная паста, зубная нить);
· средства для бритья, включая средства до и после бритья;
· моющие и чистящие средства (например, мыло);
· различные изделия из пластмассы: упаковочные материалы, трубы, шланги, строительные материалы;
· различные бумажные изделия: бумага, картон, упаковочный материал;
· одежда для женщин и девочек;
· обувь;
· строительные камни;
· инструменты;
· различные моторы и насосы;
· холодильники, стиральные и посудомоечные машины;
· различное электрическое оборудование и детали;
· автомобили и тракторы;
· фототехника.
Приведенный выше список не является исчерпывающим. Более подробную информацию о товарах, которые запрещено ввозить из России, можно найти на веб-сайте Налогово-таможенного департамента.
Более подробно с санкциями можно ознакомиться в постановлении Совета Европы 2022/1904.