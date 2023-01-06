С понедельника расширяется список запрещенных к ввозу в Эстонию товаров из России

„С 9 января переходный период закончится и для тех санкционных товаров, контракты на поставку которых были заключены до 7 октября. С понедельника ввоз ряда потребительских товаров из России, включая косметику, моющие и чистящие средства, одежду, обувь и пр., как частными, так и юридическими лицами, будет запрещен“, - сказала Пирет Тинкус, руководитель службы запретов и ограничений таможенного отдела Налогово-таможенного департамента.

Налогово-таможенный департамент просит всех пассажиров перед пересечением границы внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку запрещенные предметы должны быть возвращены или от них следует отказаться, или они будут конфискованы.

Например, к запрещенным товарам относятся:

· сигары, сигариллы, сигареты;

· продукция из железа и стали;

· косметика и средства по уходу за волосами (например, шампуни);

· средства по уходу за полостью рта (например, зубная паста, зубная нить);

· средства для бритья, включая средства до и после бритья;

· моющие и чистящие средства (например, мыло);

· различные изделия из пластмассы: упаковочные материалы, трубы, шланги, строительные материалы;

· различные бумажные изделия: бумага, картон, упаковочный материал;

· одежда для женщин и девочек;

· обувь;

· строительные камни;

· инструменты;

· различные моторы и насосы;

· холодильники, стиральные и посудомоечные машины;

· различное электрическое оборудование и детали;

· автомобили и тракторы;

· фототехника.

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Более подробную информацию о товарах, которые запрещено ввозить из России, можно найти на веб-сайте Налогово-таможенного департамента.

Более подробно с санкциями можно ознакомиться в постановлении Совета Европы 2022/1904 .