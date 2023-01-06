В рамках подготовки к кризисным ситуациям Таллинн приобретет десять мобильных генераторов

По словам вице-мэра Таллинна Танеля Кийка, готовность к кризисам – приоритетная сфера для Таллинна. „В прошлом году мы начали работать над тем, чтобы столица была лучше подготовлена к кризисным ситуациям. Эта работа будет продолжена, приобретение альтернативных источников энергии несомненно играет важную роль в повышении готовности. В то же время вклад общества и каждого человека в отдельности по-прежнему играет важнейшее значение в общей готовности к кризисам. Все мы должны задуматься, что можно сделать, чтобы лучше справиться с непредвиденными ситуациями“, - сказал Кийк.

„Таллинн, как крупнейшее самоуправление Эстонии, имеет важное значение в формировании чувства безопасности у горожан и повышении осведомленности на тему подготовки к кризисам, - продолжил Кийк. – Чтобы повысить готовность и быть способным обеспечить оказание жизненно необходимых услуг, город приобретет в общей сложности десять генераторов различной мощности, что позволит обеспечить здания электричеством в случае кризиса. Генераторы будут использоваться в качестве аварийного источника электричества в зданиях, в которых в конкретной ситуации оно больше всего необходимо“.