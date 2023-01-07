ФОТО | Почему снова облупилась краска на велосипедных дорожках Таллинна?

Почему столичные красные велодорожки быстро изнашиваются? По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, износ дорожной разметки, в том числе разметки велосипедных дорожек, является обычным явлением. По его словам, краска облупливается из-за шипованных шин, а также из-за интенсивного движения, чистки и неровностей дорожного покрытия.

„Износ дорожек более заметен на улицах с высокой интенсивностью движения и особенно на перекрестках, где транспортные средства разгоняются, тормозят и совершают повороты. Очистка от снега также влияет на износ: чем интенсивнее, тем больше повреждается дорожное покрытие. Если дорожное покрытие неровное, в редких случаях в ходе очистки от него могут отрываться куски разметки“, — рассказал Свет.

По словам Света, оценить, исчезла ли часть дорожной разметки по причине, отличной от естественного износа, можно будет весной, когда сойдет снег и будет проведена капитальная генеральная уборка улиц. „В настоящее время у нас нет сведений о том, что разметка отслоилась от дорожного покрытия по вине подрядчика. Если такие места появятся, подрядчик обязан восстановить их по гарантии“, — пояснил он.

С прошлого года администрация города приняла решение физически отделить велосипедные дорожки от более крупного транспорта там, где это позволяет уличное пространство, добавил Свет. В дальнейшем планируется использовать красные промежутки в опасных местах, где на безопасность нужно обратить более острое внимание участников дорожного движения: на остановках общественного транспорта, перекрестках, въездах и выездах.