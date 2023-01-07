Советник Сависаара о работе в 90-е: швед, без знания эстонского языка, но говорящий на русском. Бессмыслица на первый взгляд, но ему это и понравилось

Я очень рад, что проводы прошли достойно, хотя при жизни к нему не всегда относились хорошо. Были времена, когда пытались уменьшить его значимость в истории. Я не знаю, как сейчас, но раньше из школьных учебников по истории старались даже вычеркнуть его имя. Как будто его роль была незначительной, а я помню его прежде всего как человека, который умел преодолевать кризисы, а во времена, когда он был премьер-министром, такое состояние было перманентным: то экономический кризис, то – политический. Эстония стала независимой без единой человеческой жертвы в отличие от Латвии и Литвы. И во многом благодаря Сависаару.

В русском языке есть такое понятие: „тяжёлый характер“. Многие люди в правительстве испытывали к нему неприязнь. Он всегда выбирал свой путь и поэтому у него было много противников. Но ко мне и к моей жене он всегда относился с теплотой. Я думаю, это оттого, что он чувствовал себя спокойно в нашем обществе. Возможно, потому что я человек из-за рубежа. Я не эстонец и даже не местный. Никакой конкуренции от меня не исходило, так что ему было нечего опасаться. В 1994 году я спросил его, почему он попросил именно меня стать его советником, ведь у меня не было тут никаких корней, я не говорил по-эстонски, общаться мог только на русском. Он улыбнулся и сказал: „Знаешь, Бу, вот именно из-за этого“. Если бы я был эстонцем, особенно с западной части страны, где его не очень любили, то он постоянно переживал бы, что я плету заговоры против него. Не только в Эстонии, но во всей Восточной Европе почему-то очень любят говорить про заговоры, это как будто традиция такая. Но имея меня в качестве советника, он знал, что может спать спокойно. „Если даже тебя по какой-то причине пригласят на какие-то дискуссии, то как только ты откроешь рот и скажешь „здравствуйте, я ваша тётя“, тебя тут же выпроводят“, – делился Сависаар. К тому же он считал, что я мог быть полезным в отношении нацменьшинства. Позже я узнал, что он даже распорядился, чтобы у меня был неограниченный доступ к бензину, а это тогда был дефицитный товар. Даже у министра иностранных дел не было таких привилегий. „Этот швед должен разъезжать по городам: в Клайпеду, Нарву, Ригу“, – говорил Сависаар.