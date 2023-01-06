06.01.2023, 12:20
ГРАФИКИ | Какую сумму семейных пособий будут получать парламентарии и министры? Троим перепадет более тысячи евро(7)
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Сегодня президент Алар Карис провозгласил измененный закон о семейных пособиях, вскоре эстонские семьи начнут получать новые суммы поддержки от государства. Интересно, сколько добавится к семейному бюджету высокопоставленных политиков?
С февраля вступит в силу новый закон о семейных пособиях, согласно которому эстонские родители будут получать большую сумму семейных пособий. В числе других родителей повышенные пособия получат несколько членов Рийгикогу – у целых 43 депутатов есть дети в возрасте до 19 лет, за которых государство будет выплачивать им пособия.