ГРАФИКИ | Какую сумму семейных пособий будут получать парламентарии и министры? Троим перепадет более тысячи евро

С февраля вступит в силу новый закон о семейных пособиях, согласно которому эстонские родители будут получать большую сумму семейных пособий. В числе других родителей повышенные пособия получат несколько членов Рийгикогу – у целых 43 депутатов есть дети в возрасте до 19 лет, за которых государство будет выплачивать им пособия.

На первого и второго ребенка пособие составляет от 80 евро в месяц, начиная с третьего – 100 евро в месяц. Многодетные, то есть семьи с тремя-шестью детьми, получат дополнительно 650 евро семейного пособия. Это означает, что если в семье подрастает, например, четверо детей в возрасте до 19 лет, то семья получит в общей сложности 80+80+100+100+650 евро поддержки.