Новости Эстонии
06.01.2023, 08:51

Тем, кто сегодня ждет детские пособия: часть поступит на счета с опозданием

 
ФОТО: Reuters/Scanpix | REUTERS

В связи с перегрузкой инфосистем около тысячи семей получит свои семейные пособия и родительские компенсации в разное время, сообщает Департамент социального страхования.

„Для поддержания работы систем мы осуществляем выплаты по частям, в связи с чем поступление денег на счета происходит в разное время. Департамент социального страхования также должен провести дополнительную проверку в отношении 71 человека. С этими людьми мы свяжемся персонально“, - отметили в департаменте.

Департамент социального страхования обращает внимание на то, что задержка в выплате пособий и пенсий приводит к увеличению количества обращений, поэтому время ожидания своей очереди на линии инфотелефона и в бюро обслуживания клиентов может быть дольше обычного.

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