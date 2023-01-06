Тем, кто сегодня ждет детские пособия: часть поступит на счета с опозданием

„Для поддержания работы систем мы осуществляем выплаты по частям, в связи с чем поступление денег на счета происходит в разное время. Департамент социального страхования также должен провести дополнительную проверку в отношении 71 человека. С этими людьми мы свяжемся персонально“, - отметили в департаменте.