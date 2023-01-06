06.01.2023, 08:51
Тем, кто сегодня ждет детские пособия: часть поступит на счета с опозданием
ФОТО: | REUTERS
В связи с перегрузкой инфосистем около тысячи семей получит свои семейные пособия и родительские компенсации в разное время, сообщает Департамент социального страхования.
„Для поддержания работы систем мы осуществляем выплаты по частям, в связи с чем поступление денег на счета происходит в разное время. Департамент социального страхования также должен провести дополнительную проверку в отношении 71 человека. С этими людьми мы свяжемся персонально“, - отметили в департаменте.
Департамент социального страхования обращает внимание на то, что задержка в выплате пособий и пенсий приводит к увеличению количества обращений, поэтому время ожидания своей очереди на линии инфотелефона и в бюро обслуживания клиентов может быть дольше обычного.