Сколько нам будет стоить демонтаж советских памятников? Государство выделило почти миллион

Как две недели назад сообщал rus.err.ee, 60 000 евро были направлены на покрытие расходов рабочей группы по памятникам, которые включают создание нейтрального надгробного знака, вознаграждение членов рабочей подгруппы, техническое обслуживание деятельности рабочей группы и рабочих подгрупп, а также реновацию после демонтажа памятников в Нарве.