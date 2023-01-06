Сколько нам будет стоить демонтаж советских памятников? Государство выделило почти миллион(5)
Правительство выделит 916 405 евро на демонтаж советских военных памятников. На покрытие расходов на деятельность рабочей группы по переносу памятников было выделено 60 000 евро, сообщает ERR.
Как две недели назад сообщал rus.err.ee, 60 000 евро были направлены на покрытие расходов рабочей группы по памятникам, которые включают создание нейтрального надгробного знака, вознаграждение членов рабочей подгруппы, техническое обслуживание деятельности рабочей группы и рабочих подгрупп, а также реновацию после демонтажа памятников в Нарве.
„В тот же день правительство выделило учреждениям, подведомственным Министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников“, – рассказала пресс-секретарь правительства Евгения Вяря.