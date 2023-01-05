С 6 января разрешается выход на лед ряда водоемов
Начиная с 6 января пограничная служба разрешает выход на лед Чудского озера, но только в в границах Тартуского и Йыгеваского уезда и не далее двух километров от берега.
В границах Ида-Вируского уезда состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лёд пешим ходом или на автомобиле пока ещё не допускается. Следует избегать приближаться к устью рек Выханду и Ранна-Пунгерья, а также реки Салусааре ближе чем на 200 метров. Также следует быть осторожным при выходе из юго-восточной части Пийриссааре, так как в этих местах лёд может быть очень тонким.
На внедорожниках разрешается выезжать на лёд:
озёр Пихква и Ляммиярв
Пешим ходом разрешается выходить на лёд:
Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда)
озера Ванику
озера Пабра
озера Крийва
В целях защиты жизни запрещается выходить на лёд следующих приграничных водоёмов как пешком, так и на внедорожниках:
Чудского озера (в границах Ида-Вирумаа)
Нарвского водохранилища
озера Паттина
реки Нарва