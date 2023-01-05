С 6 января разрешается выход на лед ряда водоемов

В границах Ида-Вируского уезда состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лёд пешим ходом или на автомобиле пока ещё не допускается. Следует избегать приближаться к устью рек Выханду и Ранна-Пунгерья, а также реки Салусааре ближе чем на 200 метров. Также следует быть осторожным при выходе из юго-восточной части Пийриссааре, так как в этих местах лёд может быть очень тонким.