РЕПОРТАЖ | В последний путь: как прошли проводы Эдгара Сависаара

Некоторые гости приходили возложить цветы и сразу уходили, некоторые – оставались на торжественную часть. Были и те, кто не смог совладать с эмоциями. Среди траурно-черного людского потока, женщина в приметном красном свитере встала на колени перед портретом Сависаара и расплакалась навзрыд. „Спасибо, господин Эдгар Сависаар . Никогда вас не забуду. Мы скоро увидимся“, – неутешно произнесла она.

Из припаркованного катафалка вытянули гроб бывшие коллеги и соратники, среди которых были Михаил Кылварт, Юри Ратас, Владимир Свет и Танель Кийк. Именно они внесли гроб в концертный зал. Люди выстроились в очередь и стали заполнять фойе театра. Провожая взглядом, как заносят гроб, одна из женщин посетовала на то, что бывший премьер-министр слишком рано ушел из жизни. „Всего 72 года, что это за срок? Надо 100 лет жить. Очень жаль“, – расплакалась 84-летняя Вирви. „Золотой человек. При жизни ему нужно было поставить золотой памятник. Он себя израсходовал. Я работала в банке, а он в Горуправе напротив. Свет из его окна горел день и ночь. Я посещала все его митинги и собрания. Сегодня встала в 3 часа, чтобы проводить дорогого человека“, – добавила женщина. В кулуарах люди делились мнениями и отмечали многие заслуги Сависаара. „Он был лидером движения за независимость Эстонии. Одна из его главных заслуг, что все прошло бескровно. Он был настоящим государственным деятелем“, – высказал, пожалуй, самый частый отзыв о нем cпикер парламента Юри Ратас.

Утро четверга. Идет снег. Вот-вот привезут гроб с Эдгаром Сависааром. Напротив входа в театр „Эстония“ выстроились шеренги военных с винтовками наперевес, а пространство вокруг оцепил полицейский патруль. К зданию стянулось много людей – большинство в темном и с цветами. В основном это люди старшего поколения: среди них друзья, знакомые, бывшие коллеги, просто сочувствующие и даже неравнодушные, приехавшие из-за рубежа: „У меня остались приятные воспоминания об Эдгаре Сависааре. Но я считаю, что в СМИ ему незаслуженно мало уделялось внимания в последнее время“, – высказался мужчина из Финляндии.

Одними из самых молодых гостей были трое ребят, двум из которых всего по 18 лет, а третьему – 19. „В моей памяти Сависаар останется самым мощным политиком Эстонии, благодаря которому мы живем в независимой стране. И даже если в последние годы он был не самым успешным и плодотворным, то, что он сделал в 90-ых – очень значимо до сих пор“, – высказал общее мнение один из троицы. „Мы почувствовали большую грусть, когда услышали новость о его смерти“, – добавили остальные. „Я не знаю другого пути, который был бы более эффективным и прорывным для того, чтобы подготовить государство к масштабным изменениям“, – вторил ребятам более возрастной гость.

„Нынешним политикам есть чему поучиться у него – доброте, уважению к людям. Он добрый человек, с ним легко было говорить. Он заботился о пенсионерах, очень много сделал“ – рассказали пенсионерки.

Все это время в зале играли музыканты струнного оркестра. Многие гости заходили туда с большими траурными венками или пышными букетами, другие по давней традиции ограничивались четным количеством цветов - возлагали по две или четыре гвоздики возле гроба. Места понемногу заполнялись. Первые ряды сохранялись для родственников и держащих речь, остальные – для всех желающих.