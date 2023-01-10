Эстонец потратил все свои сбережения на помощь украинцам: „Это долг перед прошлым“

Украинская семья, которую Пеэтер забрал на своей машине с польской границы и привез в Эстонию. Прощальное фото. "Наше совместное путешествие подошло к концу. Дети уже были радостные, полицейские на эстонской границе подарили им игрушки". Фото публикуется с согласия всех участников.

Недавно вы опубликовали пост в Facebook, приглашая любую украинскую семью справить Рождество по эстонским традициям. Удалось ли вам позвать кого-то к себе домой?

Скажем так, что ко мне домой - нет. Будем честны - они такие скромные. Они и так чувствуют себя здесь неуютно. Но по крайней мере одну семью - маму с дочкой - я накормил. В гости ко мне прийти не получилось, мы сходили пообедать в ресторан. К сожалению, традиционный обед не получился, хотя изначально идея была именно такой.

Мне самому очень нравится готовить. Так как я живу один, то думал, что приглашу в гости подругу и мы сможем угостить какую-нибудь украинскую семью домашним блюдом. И сделать небольшие рождественские подарки, положив их под елку. Но все пошло не совсем так.

Много людей вам писало?

Да.

А почему тогда не получилось?

Тяжело сказать, почему именно не вышло. Думаю, что ощущается чувство дистанции, но оно и понятно: они только приехали. А те, кто здесь уже подольше - нашли свой круг общения среди украинцев, а может быть и среди эстонцев тоже.

Какова ваша мотивация помогать украинцам и даже звать к себе в гости?

Вы не первая, кто это спрашивает. Моя жена умерла 11 лет назад. У меня есть стабильная работа, стабильная зарплата. За годы накопилась какая-то сумма, все-таки. А теперь счет пуст (улыбается). Теперь живу от зарплаты до зарплаты.