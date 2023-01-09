09.01.2023, 08:53
Хватит ли нам денег на еду в начавшемся году?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя сейчас, в начале 2023 года, цены на сырье для важнейших продуктов питания снижаются, это не повлечет за собой снижения цен на продукты в магазинах, пишет издание Maaleht.
В минувшем году все продукты питания значительно подорожали. Наиболее значительно цены взлетели на основные продукты питания – муку и молочные продукты. За год цена на пшеничную муку выросла более чем на 80 процентов, молочные продукты подорожали вдвое. Продовольственная корзина в целом подорожала за год в среднем на треть.