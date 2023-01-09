Хватит ли нам денег на еду в начавшемся году?

В минувшем году все продукты питания значительно подорожали. Наиболее значительно цены взлетели на основные продукты питания – муку и молочные продукты. За год цена на пшеничную муку выросла более чем на 80 процентов, молочные продукты подорожали вдвое. Продовольственная корзина в целом подорожала за год в среднем на треть.