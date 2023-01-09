Экономика
09.01.2023, 08:53

Хватит ли нам денег на еду в начавшемся году?

 (6)
Сегодня масло в магазине стоит в два раза дороже, чем год-полтора назад.
Сегодня масло в магазине стоит в два раза дороже, чем год-полтора назад.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Хотя сейчас, в начале 2023 года, цены на сырье для важнейших продуктов питания снижаются, это не повлечет за собой снижения цен на продукты в магазинах, пишет издание Maaleht.

В минувшем году все продукты питания значительно подорожали. Наиболее значительно цены взлетели на основные продукты питания – муку и молочные продукты. За год цена на пшеничную муку выросла более чем на 80 процентов, молочные продукты подорожали вдвое. Продовольственная корзина в целом подорожала за год в среднем на треть.

В настоящее время цены на сырье снижаются, есть надежда на то, что цена электроэнергии стабилизируется. Однако никто не рискнет обещать, что продукты подешевеют и для покупателей.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии