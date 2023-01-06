Новости Эстонии
06.01.2023, 08:07

Водитель Bolt теперь может отменить заказ клиента, если посчитает поездку невыгодной

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Сообщения из приложения Bolt
Сообщения из приложения Bolt
ФОТО: @Telc_t/Twitter

Bolt по-тихому убрал требование к своим водителям такси, которое обязывало их принимать определенное количество заказов, независимо от продолжительности и стоимости предстоящей поездки, пишет Forte.

В течение многих лет в такси Bolt существовало правило, согласно которому водитель должен был взять 65% работы. Теперь это требование снято, и водитель волен отклонять неограниченное количество заказов.

Так вот: опытные водители просто не берутся на убыточную работу, а если отказников много, то заказ клиента циркулирует в системе до тех пор, пока его не примет новичок из другого района города или он не будет отклонен системой раз и навсегда.

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