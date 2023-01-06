06.01.2023, 08:07
Водитель Bolt теперь может отменить заказ клиента, если посчитает поездку невыгодной(2)
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Bolt по-тихому убрал требование к своим водителям такси, которое обязывало их принимать определенное количество заказов, независимо от продолжительности и стоимости предстоящей поездки, пишет Forte.
В течение многих лет в такси Bolt существовало правило, согласно которому водитель должен был взять 65% работы. Теперь это требование снято, и водитель волен отклонять неограниченное количество заказов.