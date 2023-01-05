ВИДЕО | Марью Лауристин: парламентская демократия не соответствовала характеру Сависаара

И Рейн Вейдеманн, и Марью Лауристин сравнивали Эдгара Сависаара с Константином Пятсом - почему?

„У него был авторитаризм в духе Пятса, государственная мудрость в духе Пятса, но в то же время и противоречивость в духе Пятса. Одно время он часто сравнивал себя с ним“, - объяснила Лауристин.

По ее словам, заслуги Сависаара в восстановлении независимости Эстонии также сопоставимы по масштабу с созданием эстонского государства. „Если рассматривать конкретно, то очевидно, что создание Народного фронта было его идеей, и именно создание Народного фронта дало толчок независимости “, - отметила Лауристин. Она также добавила, что без Сависаара Балтийская цепь бы не состоялась.

„Роль Сависаара была очень важной. Тот факт, что в своей дальнейшей жизни он предпринимал шаги, с которыми я была не согласна, не умаляет величия того, что он сделал и за что войдет в историю“, - уверена Лауристин.

Почему Сависаар плыл против течения своих бывших товарищей по оружию?

„Когда независимость была восстановлена и эстонское государство начало перестраиваться, проявились недемократические черты характера и политики Сависаара. Для него парламентская демократия не соответствовала его характеру“, - поделилась Лауристин.

Лауристин уверена, что Сависаар, безусловно, не был врагом народа. „Он был героем своего времени. Он был героем времен песенной революции“, - считает Лауристин.

Каким образом стоит почтить память Сависаара?

Лауристин отметила, что в шутку было упомянуто, что Сависаару подошел бы памятник на коне. „Насколько нам известно, в Эстонии нет конных памятников“, - сказала Лауристин. После политик добавила, что история решит, как почтут память о Сависааре.