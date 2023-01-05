ВИДЕО | Экс-супруга Сависаара Вилья Тоомаст: я постараюсь оставить в памяти наши самые лучшие моменты

Как Вилья Тоомаст будет вспоминать своего бывшего мужа? „Наша совместная жизнь длилась 24 года, и были хорошие и трудные времена. Я до сих пор стараюсь помнить хорошие времена“, - сказала Тоомаст .

Тоомаст рассказала, что ее последняя встреча с Сависааром была два года назад. „Мы с Росиной (Дочь от брака Вильи с Эдгаром, Росина Сависаар - прим.ред) навестили его, поговорили, выпили кофе, съели несколько пирожков, которые я взяла с собой. Мы просто говорили о самых разных вещах“, - вспоминает Тоомаст. В последний раз они разговаривали по телефону, когда Сависаар находился в больнице. „Тогда он восстанавливался после операции на сердце. Он тогда сказал, что все будет хорошо“.