Тийт Вяхи об Эдгаре Сависааре: его заслуги пытались выписать из истории

Мы провожаем Эдгара Сависаара в последний путь. Какая, по вашему мнению, была его самая большая заслуга?



Без всяких сомнений скажу, что Эдгар Сависаар был главным министром во время восстановления независимости Эстонии. И его главная заслуга в том, что сегодня мы живем в независимой Эстонии. Это был вклад как в то поколение, так и в нынешнее. Мы можем жить в свободной стране.



С вашей точки зрения, достаточно ли ценили достижения или их задвинули на второй план?



Совершенно точно недостаточно. Я придерживаюсь мнения, что его деятельность с 1988-го по 1995-й год пытались замалчивать. Можно даже сказать, что пытались выписать из истории. Но сделать это не удалось, потому что Эдгар настолько важная фигура в государстве, что просто стереть его из истории невозможно.



Как можно было бы почтить его память после похорон? Может быть, в литературе как-то или поставить памятник?



О Господи, я думаю, что о нем пишут тысячи мнений и легенд. Эдгар был настолько большой фигурой в государстве, что все, что о нем пишут - это легенды. И я, будучи министром в правительстве Сависаара, а позже его преемником на посту премьер-министра, уверен, что все легенды о нем - это чистая правда.