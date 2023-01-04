В Харьюмаа второй день без света сидят 1500 потребителей
Обильный снегопад, прошедший в Эстонии в ночь на 3 января оставил без света в различных регионах Эстонии тысячи потребителей. У многих из них до сих пор электроснабжение не восстановлено, хотя ремонтные бригады работают круглые сутки.
Самые масштабные отключения произошли в Харьюмаа, где по состоянию на утро вторника без электричества были приблизительно 2600 клиентов. Большое количество клиентов обусловлено тем, что перебои наблюдались в густонаселенных районах, таких как волости Куусалу, Раэ и Ания.
По состоянию на 17.30 среды в Харьюмаа не имели света еще около 1500 потребителей.
„За сутки мы восстановили подачу электричества у примерно 23 000 клиентов“, - сообщили порталу Delfi в компании Elektrilevi.
В компании обещают ликвидировать все проблемы с электропитанием не позднее вечера четверга.