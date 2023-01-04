Экономика
04.01.2023, 19:19

В Харьюмаа второй день без света сидят 1500 потребителей

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Обильный снегопад, прошедший в Эстонии в ночь на 3 января оставил без света в различных регионах Эстонии тысячи потребителей. У многих из них до сих пор электроснабжение не восстановлено, хотя ремонтные бригады работают круглые сутки.

Самые масштабные отключения произошли в Харьюмаа, где по состоянию на утро вторника без электричества были приблизительно 2600 клиентов. Большое количество клиентов обусловлено тем, что перебои наблюдались в густонаселенных районах, таких как волости Куусалу, Раэ и Ания.

По состоянию на 17.30 среды в Харьюмаа не имели света еще около 1500 потребителей.

„За сутки мы восстановили подачу электричества у примерно 23 000 клиентов“, - сообщили порталу Delfi в компании Elektrilevi.

В компании обещают ликвидировать все проблемы с электропитанием не позднее вечера четверга.

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