Последние месяцы Сависаара. „Эдгар до последнего надеялся, что встанет на ноги“

72-летний Эдгар Сависаар, некогда как любимый, так и ненавидимый народом, умер, всеми забытый, в Восточно-Таллиннской центральной больнице.
Осенью он поругался со своей сиделкой, и из-за этого присматривать за ним на хуторе Хундисильма пришлось его ближайшим соратникам.
Уже в первый день Рождества Сависаар не мог внятно говорить, а на второй его доставили в больницу.
Таллиннский городской советник Айн Саарна был в отпуске в Испании, когда Эдгар Сависаар позвонил ему и спросил, сможет ли тот приехать помочь, когда вернется в Эстонию. И даже попросил его остаться на ночь.
Сависаар повздорил с одной из сиделок, и та захотела от него отдохнуть.
Человек, который был мэром Таллинна в течение многих лет, полагал, что сможет справиться сам. Но он не смог — повседневная жизнь оказалась для него слишком трудной, ему была нужна компания. Поэтому он стал обращаться за помощью к своим друзьям и знакомым.
Саарна сказал, что сможет. У него оставалось еще несколько дней отпуска.
И в начале октября он отправился в Ляэне-Вирумаа, где в деревне Эру на хуторе Хундисильма стоит любимый дом Сависаара.
У страдающего от многих болезней Сависаара после нескольких инсультов отказала одна рука, но он был добродушным и расторопным, в здравом уме, у него не было никаких проблем с речью. Днем они отправились на прогулку в лес — Эдгар, потерявший ногу из-за инфекции весной 2015 года, передвигался в инвалидной коляске.
Саарна вспоминает, что принес Сависаару местную газету, но тот грустно ответил: „Нет, я больше не читаю“.