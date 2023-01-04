Последние месяцы Сависаара. „Эдгар до последнего надеялся, что встанет на ноги“

Таллиннский городской советник Айн Саарна был в отпуске в Испании, когда Эдгар Сависаар позвонил ему и спросил, сможет ли тот приехать помочь, когда вернется в Эстонию. И даже попросил его остаться на ночь.

Сависаар повздорил с одной из сиделок, и та захотела от него отдохнуть.

Человек, который был мэром Таллинна в течение многих лет, полагал, что сможет справиться сам. Но он не смог — повседневная жизнь оказалась для него слишком трудной, ему была нужна компания. Поэтому он стал обращаться за помощью к своим друзьям и знакомым.

Саарна сказал, что сможет. У него оставалось еще несколько дней отпуска.

И в начале октября он отправился в Ляэне-Вирумаа, где в деревне Эру на хуторе Хундисильма стоит любимый дом Сависаара.

У страдающего от многих болезней Сависаара после нескольких инсультов отказала одна рука, но он был добродушным и расторопным, в здравом уме, у него не было никаких проблем с речью. Днем они отправились на прогулку в лес — Эдгар, потерявший ногу из-за инфекции весной 2015 года, передвигался в инвалидной коляске.

Саарна вспоминает, что принес Сависаару местную газету, но тот грустно ответил: „Нет, я больше не читаю“.

Однако новости он знал хорошо.