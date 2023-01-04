В этом году вырастут некоторые пособия и компенсации от Кассы по безработице

Новая дневная ставка пособия по безработице с 1 января составляет 10,55 евро. 31-кратная дневная ставка пособия по безработице - 327,05 евро. Для всех клиентов, которым уже назначено пособие по безработице, с 1 января ставка дневного пособия изменилась автоматически, и человеку не нужно подавать заявление на получение более высокого пособия.

В этом году выросла и сумма, которую можно заработать подработками, являясь безработным. Люди, зарегистрированные в качестве безработных, имеют право выполнять временную работу в дополнение к поиску работы, не прекращая свой статус безработного. Это позволяет соискателям быть профессионально активными до момента нахождения новой основной работы. С этого года потолок данной суммы - 290 евро в месяц.

В этом году действует и новый максимальный размер пособия по страхованию от безработицы, который составляет 78,55 евро за календарный день за первые сто дней или 2435,05 евро за 31 календарный день, а со 101-го дня - 52,37 евро за календарный день или 1623,47 евро за 31 календарный день.

Застрахованному лицу всегда гарантируется минимальная страховая выплата по безработице. Минимальная дневная ставка компенсации в этом году составляет 10,90 евро. Минимальная компенсация за 31 календарный день составляет 337,90 евро.

Все суммы указаны как брутто.