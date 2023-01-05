Operail наконец нашла покупателя для своего финского филиала

Владелец Operail - эстонское государство - в мае 2021 года решило закрыть все нестратегические направления бизнеса, в том числе грузовые перевозки в Финляндии. „Решение собственника заключалось в том, что государство не должно владеть предприятиями, которые не являются стратегически необходимыми для его функционирования, ведение бизнеса — это роль частного сектора“, — объясняет пресс-представитель Operail Мадикен Оя.

24 февраля 2022 года началась война в Украине. Эстония решила не ввозить товары из России по железной дороге, но в то же время Operail продолжала обслуживать товары из России в Финляндии и была готова делать это в будущем. Предприятие осудила общественность и политики Эстонии. Прошлым летом начался поиск нового покупателя для финского бизнеса.