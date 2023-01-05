05.01.2023, 09:21
Operail наконец нашла покупателя для своего финского филиала
ФОТО: | Delfi Meedia
Попытки государственной компании Operail, управляющей железнодорожным транспортом в Эстонии, продать бизнес, находящийся в Финляндии, предпринимались с лета прошлого года. Сейчас на него наконец-то нашелся покупатель, но сделка еще не состоялась, пишет Delfi Ärileht.
Владелец Operail - эстонское государство - в мае 2021 года решило закрыть все нестратегические направления бизнеса, в том числе грузовые перевозки в Финляндии. „Решение собственника заключалось в том, что государство не должно владеть предприятиями, которые не являются стратегически необходимыми для его функционирования, ведение бизнеса — это роль частного сектора“, — объясняет пресс-представитель Operail Мадикен Оя.