Новости Эстонии
04.01.2023, 12:45

Эксперт: цены на топливо могут в новом году снизиться, но это будет временным снижением

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По мнению экономического эксперта Райво Варе, цены на топливо могут упасть, но только на некоторое время, пишет Delfi Ärileht.

Варе говорит, что если экономический спад продолжится, а цены на нефть на международном рынке останутся на том же уровне, что и сейчас, или немного ниже, то к зиме снова произойдет рост вместе с ценами на газ. „На рынке газа есть определенные технические проблемы, поэтому Европа, вероятно, не сможет запастись газом на следующую зиму“, — рассуждал он.

На основании всего этого можно предположить, что снижение цен носит лишь временный характер. „В долгосрочной перспективе, в следующем году или через год, цены могут снова начать расти, потому что ждут, когда торговля эмиссионными квотами распространится на топливо“, - сказал он.

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