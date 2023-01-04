Эксперт: цены на топливо могут в новом году снизиться, но это будет временным снижением

Варе говорит, что если экономический спад продолжится, а цены на нефть на международном рынке останутся на том же уровне, что и сейчас, или немного ниже, то к зиме снова произойдет рост вместе с ценами на газ. „На рынке газа есть определенные технические проблемы, поэтому Европа, вероятно, не сможет запастись газом на следующую зиму“, — рассуждал он.