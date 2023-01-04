В съехавшем с дороги автомобиле полиция обнаружила мужчину в бессознательном состоянии и наркотики

Около 9 часов утра 1 января в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пайкузе замечена машина Mercedes-Benz черного цвета с подозрительным стилем вождения. Через несколько минут в полицию сообщили, что черный мерседес вылетел в кювет в Синди.

Водитель автомобиля оказался не способным реагировать и контактировать с полицией. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы освободить водителя, и передали его медикам скорой помощи.

У 26-летнего мужчины были обнаружены признаки наркотического опьянения, и он не имел права управлять автомобилем. Подозреваемого уже несколько раз отстраняли от управления автомобилем из-за отсутствия водительских прав, последний раз - в декабре прошлого года.

В машине и у мужчины патруль обнаружил различные наркотические вещества. Позже в доме мужчины были также обнаружены наркотики. О каких именно веществах идет речь и каково их количество, выяснится в ходе экспертизы.

По словам следователя по особым делам Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулька, предварительная оценка количества наркотических средств, изъятых у 26-летнего мужчины, дает основания полагать, что мужчина мог быть причастен к продаже запрещенных веществ.

„Помимо того, что в машине и доме молодого человека были обнаружены наркотики, он также систематически нарушал правила дорожного движения. У него нет водительских прав, но, несмотря на это, он не раз садился за руль. Спасибо людям, которые сообщили в полицию о подозрительном водителе“, — сказал Пульк.