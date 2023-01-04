04.01.2023, 13:45
Государство компенсирует приостановленные выплаты со II пенсионной ступени, но деньги получат не все(8)
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В январе государство компенсирует приостановленные выплаты лицам II пенсионной ступени. Но некоторым категориям выплат не будет или будут не сразу, пишет Maaleht.
Тот, кто думает, что дополнительные деньги второй ступени будут распределяться на всех, ошибается. Эти деньги идут в паи пенсионных фондов или на пенсионные инвестиционные счета. Лица, родившиеся в 1961 году и позже и еще не вышедшие из второй пенсионной ступени, в конце января должны получить от государства существенную надбавку к сумме накопленной пенсии.