Государство компенсирует приостановленные выплаты со II пенсионной ступени, но деньги получат не все

Тот, кто думает, что дополнительные деньги второй ступени будут распределяться на всех, ошибается. Эти деньги идут в паи пенсионных фондов или на пенсионные инвестиционные счета. Лица, родившиеся в 1961 году и позже и еще не вышедшие из второй пенсионной ступени, в конце января должны получить от государства существенную надбавку к сумме накопленной пенсии.