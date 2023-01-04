Хроника за сутки: в поселке Пеэтри произошло столкновение двух автомобилей, оба водителя доставлены в больницу

В 8:58 в поселке Пеэтри волости Раэ 35-летний мужчина не справился с управлением Hyundai I30 и столкнулся с движущимся автомобилем Audi Q8, которым управляла 34-летняя женщина. Оба водителя были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 19:47 произошло ДТП на Рижском шоссе в Пярну: 50-летняя женщина управляла автомобилем Ford Tourneo Custom и при повороте направо сбила 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в Пярнускую больницу.

За сутки было задержано семеро водителей с признаками употребления наркотиков или алкоголя. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.