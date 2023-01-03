Отвечает юрист: нужно ли в связи с повышением минимального размера заработной платы изменять трудовые договоры?

Согласно Закону о трудовом договоре, в письменном трудовом договоре работник и работодатель договариваются о размере оплаты труда. С 1 января 2023 года минимальный месячный размер оплаты труда при полной занятости составляет 725 евро, минимальный размер почасовой оплаты — 4,30 евро. Меньше устанавливаемого правительством Республики минимального размера оплаты труда платить нельзя.

Минимальный размер заработной платы, подлежащей выплате работнику, и ее текущий размер рекомендуется указывать в трудовом договоре. Следует добавить пояснение, что в случае изменения минимального размера заработной платы работник будет получать заработную плату на основании новой ставки. Также можно указать, где найти информацию о действующем минимальном размере оплаты труда.

Об изменении минимального размера работодатель должен сообщить работнику, например, электронным письмом или довести эту информацию до сведения всех работников через общедоступную информационную систему. Важно, чтобы информация дошла до работников. Изменять трудовые договоры не требуется.

Работник в любом случае имеет право на повышение минимального размера оплаты труда, даже если работодатель не потрудился сообщить ему об этом.

Минимальный размер оплаты труда вырос с 1 января 2023 года, это значит, что оплата труда за декабрь 2022 года начисляется еще на основании прежней ставки минимальной оплаты (654 евро).