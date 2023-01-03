03.01.2023, 19:21
Электростанция Аувере вышла на полную мощность
ФОТО: | Delfi Meedia
Остановленная на ремонт в начале декабря электростанция Аувере смогла выйти на полную мощность менее чем за сутки после начала работы, передает rus.err.
Концерн Eesti Energia планировал перезапустить станцию в январе, чтобы обеспечить надежность в период пиковой нагрузки, то есть в самые холодные месяцы.
Электростанция Аувере заработала раньше, чем планировалось - 31 декабря.
Неисправность произошла во внешних теплообменниках, трубы которых лопнули. Два из четырех теплообменников электростанции уже заменены, замена остальных начнется следующим летом.