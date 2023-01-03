Экономика
03.01.2023, 19:21

Электростанция Аувере вышла на полную мощность

 
Eesti Energia
Eesti Energia
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Остановленная на ремонт в начале декабря электростанция Аувере смогла выйти на полную мощность менее чем за сутки после начала работы, передает rus.err.

Концерн Eesti Energia планировал перезапустить станцию ​​в январе, чтобы обеспечить надежность в период пиковой нагрузки, то есть в самые холодные месяцы.

Электростанция Аувере заработала раньше, чем планировалось - 31 декабря.

Неисправность произошла во внешних теплообменниках, трубы которых лопнули. Два из четырех теплообменников электростанции уже заменены, замена остальных начнется следующим летом.

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