Политические партии ожидают, что новый руководитель Eesti Energia переведет предприятие на возобновляемую энергию. Но не все

Министр финансов Аннели Аккерманн ( Партия реформ ) заявила, что в качестве представителя на общем собрании Eesti Energia ожидает, что новый руководитель продолжит инвестировать в рост мощностей по производству возобновляемой энергии, и предприятие будет все больше превращаться из производителя электроэнергии, работающего на горючем сланце, в углеродонейтральную энергетику и химическую промышленность. „Одной из главных задач, стоящих перед нами, безусловно, будет вопрос о том, как уменьшить выбросы углекислого газа Eesti Energia и найти баланс между различными видами энергии“, — сказала она.

Член Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) также сказал, что обеспечение энергетической и топливной безопасности, доступности энергии и баланса воздействия на окружающую среду является одним из государственных приоритетов, в котором Eesti Energia играет важную роль. „Замещение ископаемого топлива в производстве электроэнергии требует структурных изменений, для которых нужно время, поэтому использование горючего сланца в Ида-Вирумаа, безусловно, будет продолжаться еще долгие годы, т.к. в сегодняшних неспокойных экономических условиях это гарантирует нам стабильность, независимость и рабочие места. Новый руководитель Eesti Energia должен обеспечить выполнение ожиданий предыдущего правительства о том, что Eesti Energia сохранит 1000 МВт производственных мощностей в Нарве, которые должны быть готовы к работе в любой момент, пока у нас нет другой рабочей альтернативы“, - сказал он и добавил, что одной из основных целей может быть также производство электроэнергии, по крайней мере, в том количестве, которое потребляет сама Эстония, и оно также должно доходить до потребителей по доступной цене