Политические партии ожидают, что новый руководитель Eesti Energia переведет предприятие на возобновляемую энергию. Но не все
Сегодня государственное предприятие Eesti Energia утвердила Андруса Дурейко в качестве нового председателя правления своего совета, срок полномочий которого начнется 1 апреля. Политические партии ожидают от нового лидера перехода на возобновляемые источники энергии, но EKRE рассматривает возможность создания завода по переработке сланцевых масел, пишет Delfi Ärileht.
Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) заявила, что в качестве представителя на общем собрании Eesti Energia ожидает, что новый руководитель продолжит инвестировать в рост мощностей по производству возобновляемой энергии, и предприятие будет все больше превращаться из производителя электроэнергии, работающего на горючем сланце, в углеродонейтральную энергетику и химическую промышленность. „Одной из главных задач, стоящих перед нами, безусловно, будет вопрос о том, как уменьшить выбросы углекислого газа Eesti Energia и найти баланс между различными видами энергии“, — сказала она.