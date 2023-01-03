Новости Эстонии
03.01.2023, 19:58

Политические партии ожидают, что новый руководитель Eesti Energia переведет предприятие на возобновляемую энергию. Но не все

 
У одной политической партии другие ожидания
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia/Õhtuleht

Сегодня государственное предприятие Eesti Energia утвердила Андруса Дурейко в качестве нового председателя правления своего совета, срок полномочий которого начнется 1 апреля. Политические партии ожидают от нового лидера перехода на возобновляемые источники энергии, но EKRE рассматривает возможность создания завода по переработке сланцевых масел, пишет Delfi Ärileht.

Министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) заявила, что в качестве представителя на общем собрании Eesti Energia ожидает, что новый руководитель продолжит инвестировать в рост мощностей по производству возобновляемой энергии, и предприятие будет все больше превращаться из производителя электроэнергии, работающего на горючем сланце, в углеродонейтральную энергетику и химическую промышленность. „Одной из главных задач, стоящих перед нами, безусловно, будет вопрос о том, как уменьшить выбросы углекислого газа Eesti Energia и найти баланс между различными видами энергии“, — сказала она.

Член Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) также сказал, что обеспечение энергетической и топливной безопасности, доступности энергии и баланса воздействия на окружающую среду является одним из государственных приоритетов, в котором Eesti Energia играет важную роль. „Замещение ископаемого топлива в производстве электроэнергии требует структурных изменений, для которых нужно время, поэтому использование горючего сланца в Ида-Вирумаа, безусловно, будет продолжаться еще долгие годы, т.к. в сегодняшних неспокойных экономических условиях это гарантирует нам стабильность, независимость и рабочие места. Новый руководитель Eesti Energia должен обеспечить выполнение ожиданий предыдущего правительства о том, что Eesti Energia сохранит 1000 МВт производственных мощностей в Нарве, которые должны быть готовы к работе в любой момент, пока у нас нет другой рабочей альтернативы“, - сказал он и добавил, что одной из основных целей может быть также производство электроэнергии, по крайней мере, в том количестве, которое потребляет сама Эстония, и оно также должно доходить до потребителей по доступной цене

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