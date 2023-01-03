Печальное происшествие: в одном из озер Эстонии погибли тысячи рыб

Руководитель надзорного отдела Департамента окружающей среды в Ярвамаа Янели Берг сообщила, что о происшествии департаменту сообщил рыболовный клуб Ярва-Яани, члены которого первыми заметили мертвую рыбу.

„Мы выезжали на место, ознакомились с разрешительной документацией и данными, касающимися карьера, и дали инструкции рыболовному клубу, как при желании помочь оставшейся живой рыбе. Мы объяснили варианты, но с экологической точки зрения вмешательство в ситуацию с озером Карину не является необходимым“, — сказала она.

„Гибель рыбы в озере Карину связана с исключительно низким уровнем грунтовых вод. Чтобы помочь еще жизнеспособным особям, ​​единственным вариантом было бы поймать рыб и расселить их в другие водоемы. Рыбу, которая уже умерла, при желании можно убрать из водоема, если этого не сделать, мертвая рыба станет частью природного круговорота“, - добавила она.

Озеро Карину представляет собой довольно мелкий искусственный водоем, который питается за счет подземных вод и воды, откачиваемой из близлежащего карьера. Прошедшее без осадков лето почти повсеместно понизило уровень грунтовых вод в Эстонии, в том числе и в Ярвамаа. „В районе Карину данные мониторинга карьера показывают значительное падение уровня грунтовых вод, иногда даже на несколько метров. Это вызвано не деятельностью карьера, а малым количеством осадков. Из-за низкого уровня грунтовых вод в карьере нет воды, которую нужно откачивать, поэтому и в Карину воды меньше“, — сказала Берг. „Рыбы, живущие в озере, лишены кислорода из-за и без того малого количества воды и толстого слоя снега. К сожалению, многие из них в результате либо погибают, либо уже погибли, став пищей для птиц и зверей“.

О загрязнении или экологическом ущербе можно сообщить по телефону 1247.