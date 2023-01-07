Новости Эстонии
07.01.2023, 19:11

Финальная сцена: куш сорван. Как Попель и Бородич получили еще 160 000 евро из кармана TLT

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Вступив в должность, Денис Бородич заявил, что его главная задача — превратить TLT в компанию западного типа, где нет места коррупции.
Вступив в должность, Денис Бородич заявил, что его главная задача — превратить TLT в компанию западного типа, где нет места коррупции.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Экс - руководители AS Tallinna Linnatransport (TLT) Денис Бородич и Отто Попель, , которые учились в дорогих ВУЗах за счет таллиннских налогоплательщиков и поплатились за это, сдирают с городского предприятия очередную шкуру – почти две годовые зарплаты. Причины этого кроются в некогда щедром контракте центристского городского правительства и неудачно выбранных основаниях для увольнения, это следует из недавнего решения суда, пишет Eesti Päevaleht.

18 мая прошлого года Eesti Ekspress выяснил, что Бородич и Попель учатся за счет бюджета TLT и частично в рабочее время в платных частных университетах в Риге и Таллинне. В общей сложности их обучение обошлось более чем в 50 000 евро городских денег, к которым добавились транспортные расходы и суточные.

В тот же день мэр Михаил Кылварт поручил совету TLT уволить Бородича и Попеля из-за „утраты доверия“. Кроме того, бывшим руководителям не было выплачено выходное пособие в размере годовой и девятимесячной заработной платы соответственно, что было прописано в их договорах.

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