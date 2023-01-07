Финальная сцена: куш сорван. Как Попель и Бородич получили еще 160 000 евро из кармана TLT

Экс - руководители AS Tallinna Linnatransport (TLT) Денис Бородич и Отто Попель, , которые учились в дорогих ВУЗах за счет таллиннских налогоплательщиков и поплатились за это, сдирают с городского предприятия очередную шкуру – почти две годовые зарплаты. Причины этого кроются в некогда щедром контракте центристского городского правительства и неудачно выбранных основаниях для увольнения, это следует из недавнего решения суда, пишет Eesti Päevaleht.